«Congratulandoci con Sissi Ruggi – ha detto la presidente nazionale di GiULiA Giornaliste, Serena Bersani - siamo molto orgogliose di avere una Giulia come prima presidente dell’Ordine dei giornalisti di una regione dove la presenza di colleghe impegnate sui temi della nostra associazione è particolarmente significativa, al punto da permettere la costituzione di una sezione territoriale al pari delle regioni più grandi. L’impegno è un seme che va sparso e condiviso, ed è quello che stanno facendo le Giulie della Basilicata».



«È un momento storico per l’informazione lucana - ha aggiunto Luigia Ierace, coordinatrice regionale di GiULiA Giornaliste – ed è una grande emozione che una donna rivesta per la prima volta questo importante ruolo, ma lo è ancor più perché Sissi Ruggi è tra le giornaliste che hanno contribuito a far nascere GiULiA in Basilicata. Un motivo di orgoglio per la neonata sezione lucana che sarà presentata proprio sabato 10 maggio, alle 10, al Polo Bibliotecario di Potenza. Formulo gli auguri di buon lavoro alla neo eletta e alla socia Carmela Cosentino revisora dei conti».







GiULiA Giornaliste