“Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro a Sissi Ruggi, eletta alla presidenza dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, e a tutti i componenti del nuovo Consiglio per il prossimo triennio. Auspico che l’attività dell’Ordine possa proseguire con rinnovato slancio, al servizio della categoria e della qualità dell’informazione nella nostra regione”. È quanto dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, all’indomani dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti.



“In un contesto in continua evoluzione, il ruolo del giornalismo si conferma cruciale per garantire trasparenza, consapevolezza e partecipazione – prosegue Pittella –. È per questo che la collaborazione tra istituzioni e mondo dell’informazione rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare il legame di fiducia con i cittadini.



“Al nuovo Consiglio e agli organi eletti – conclude il Presidente – rinnovo l’augurio di un lavoro proficuo, ispirato al dialogo e alla responsabilità, valori cardine di ogni comunità democratica”.