"Accogliamo con entusiasmo l'elezione di Sissi Ruggi alla presidenza dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata, prima donna ad assumere la guida di questa istituzione.



In un momento storico in cui le donne si trovano a dover lottare contro barriere e stereotipi, la sua elezione segna un passo significativo verso una maggiore rappresentazione femminile nel mondo dell'informazione e non solo.



A Sissi Ruggi e a tutto il nuovo direttivo dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata vanno gli auguri di buon lavoro della Provincia di Potenza."



Lo dichiara il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano.