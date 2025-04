Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori relativi al tunnel sulla Statale 658 “Potenza-Melfi”: “Continueremo a seguire da vicino l’andamento del cantiere, ribadendo l'importanza strategica dell’opera”







Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha fatto un sopralluogo presso la galleria “Cardinale” sulla Statale 658 “Potenza-Melfi”.



“A quasi due mesi dalla consegna ufficiale dei lavori, avvenuta lo scorso 20 febbraio, ho verificato lo stato di avanzamento del cantiere e le relative tempistiche fornite da Anas”, ha spiegato Pepe. L’intervento, localizzato tra il chilometro 50,723 e il chilometro 50,883 della tratta, “rappresenta uno snodo strategico per la viabilità regionale, finanziato con un investimento di 3,2 milioni di euro”.



L’intervento prevede, come comunicato da Anas, il consolidamento strutturale del tunnel mediante il ripristino della fondazione e la realizzazione della nuova calotta, il rifacimento del sistema di raccolta delle acque e l’installazione di un sistema di monitoraggio post operam. Il termine dei lavori è previsto per l’autunno. Con il completamento delle attività verranno anche innalzati gli standard di sicurezza e percorribilità della intera tratta statale (ex SP148 “Melfi-Ofanto”), in precedenza di competenza della Provincia di Potenza. A seguito del passaggio di competenza ad Anas, la galleria è stata oggetto di numerosi approfondimenti tecnici (i cui esiti hanno portato, cautelativamente, alla chiusura al traffico del tunnel) che hanno permesso di eseguire la progettazione esecutiva.



“L’intervento sulla galleria ‘Cardinale’ – ha aggiunto Pepe – rientra nel più ampio piano di investimenti che Anas sta portando avanti in Basilicata, con particolare attenzione alla sicurezza. Continueremo a seguire da vicino l’andamento del cantiere, ribadendo l'importanza strategica dell’opera, che potrà essere riaperta al traffico ordinario restituendo piena funzionalità a un’infrastruttura essenziale per i collegamenti tra Potenza e il Vulture-Melfese. Nei prossimi giorni – ha concluso l’assessore – fisseremo ulteriori sopralluoghi congiunti con Anas, uno sulla SS 407 Basentana e l’altro sul Raccordo autostradale Potenza-Sicignano, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori in corso e per avviarne altri”.