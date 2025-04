Il 29 marzo 2025, si è tenuta l’Assemblea dei soci di Slow Food Potenza APS, durante la quale Rocco Catalano è stato eletto all’unanimità Presidente dell’associazione. L’assemblea ha inoltre nominato il nuovo direttivo, per il quadriennio 2025-2029.



Il presidente uscente Domenico Mele, nel suo prezioso lavoro nel quadriennio passato ha avviato progetti importanti, a cominciare dagli Orti Slow, un vero presidio di conoscenza e cultura che ha visti coinvolti più di 600 bambini dell'IC Luigi la Vista oggi I.C. Torrraca - la Vista, oltre alle iniziative di tutela ambientale, quelle con i Cuochi dell’Alleanza Slow e a tutte le manifestazioni di carattere nazionale, attività ed eredità che saranno la traccia su cui si avvierà il nuovo corso dedito alla valorizzazione del territorio e nella promozione del concetto di “cibo buono, pulito, giusto e per tutti.



Catalano, giornalista e critico enogastronomico, è anche coordinatore della guida Slow Wine Basilicata. Il suo percorso personale e professionale lo ha visto da sempre impegnato nella tutela e nella valorizzazione dei piccoli presidi del territorio e delle comunità rurali, con particolare attenzione alla storia e alla ricerca dei prodotti tipici del Mediterraneo, in particolare a quelli della Basilicata.



Nel programma condiviso con il comitato di condotta per il quadriennio, si è sottolineato l’importanza di incrementare il numero di soci coinvolgendo attivamente le realtà produttive locali, come la possibilità di avviare azioni che favoriscano l’acquisto di prodotti slow.



Un altro punto centrale del programma sarà la lotta allo spreco alimentare, con iniziative dedicate alla promozione di un consumo consapevole di frutta e verdura attivando partenariati con altre associazioni del territorio che da sempre si occupano di questo importantissimo tema sociale.



«La nostra missione – ha dichiarato Catalano – sarà rafforzare il legame tra comunità rurali e urbane, sostenere i produttori locali e promuovere un modello di sviluppo sostenibile, con un’attenzione particolare alla biodiversità, al rispetto per l’ambiente e al valore culturale e sociale del cibo».