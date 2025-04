Il 29 marzo 2025, si è tenuta l’Assemblea dei soci di Slow Food Potenza APS, durante la quale Rocco Catalano è stato eletto all’unanimità Presidente dell’associazione. L’assemblea ha inoltre nominato il nuovo direttivo, per il quadriennio 2025-2029. Il presidente us... -->continua

11/04/2025 - Basilicata. Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, approvato il POF 2025/2

La Giunta Regionale della Basilicata ha approvato il Progetto di Offerta Formativa per il XIII ciclo (anni accademici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028), relativo ai corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e...-->continua