Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 15.30, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.



All’ordine del giorno la Proposta di legge n. 59/2025 “Disposizioni in vari settori di intervento della Regione”. A seguire, i lavori dell’Aula continueranno con gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti.



Successivamente, l’Assemblea prenderà in esame l’Atto amministrativo n. 2/2024 - Sessione Comunitaria del Consiglio regionale ex art. 6 della Legge regionale n. 31/2009 — Presa d’atto della Relazione annuale 2024 in materia comunitaria.



Poi, all'esame dell'Organo legislativo il Disegno di legge n. 20/2024 “Integrazione all’articolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1 — Statuto della Regione Basilicata”, che disciplina i poteri del Presidente della Giunta, attribuendogli la facoltà di nominare fino a tre Sottosegretari, scelti fra i Consiglieri regionali.



A seguire, la discussione in ordine alle problematiche concernenti il Servizio Sanitario Regionale e quella sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per acuti di Lagonegro e sull’attuale situazione organizzativa della struttura.



Infine, il Consiglio regionale concluderà i lavori con l’analisi di una serie di mozioni e con l’attività ispettiva.