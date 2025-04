“Con la nostra presenza qui in rappresentanza del Governo regionale e del suo presidente, Vito Bardi, vogliamo esprimere il nostro ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per il lavoro importantissimo che quotidianamente e con assoluta abnegazione svolgono sul territorio di Matera, della provincia e dell’intera regione Basilicata per garantire un bene costituzionale come la sicurezza dei cittadini, sia sul fronte della prevenzione che su quello della repressione dei reati”.



Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, intervenendo alle celebrazioni per il 173° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato svoltesi questa mattina nel borgo La Martella, a Matera dove ha portato i saluti del Governo regionale e del Presidente della Regione, Vito Bardi, al Prefetto, Cristina Favilli e al questore di Matera, Emma Ivagnes.



“Il coinvolgimento delle scuole in questa giornata – ha aggiunto Latronico - rappresenta sicuramente un valore aggiunto per il riconoscimento del grande lavoro della Polizia di Stato con tutti i suoi reparti specializzati e un incoraggiamento a proseguire su questa strada che ha portato Matera e la Basilicata ad essere uno dei territori più sicuri d’Italia.



Ma per continuare su questa strada serve sempre di più assicurare la massima partecipazione e il massimo coinvolgimento di cittadini e istituzioni affinchè qualsiasi segnale di illegalità intercettato venga subito denunciato in modo da mettere gli operatori della Polizia nelle migliori condizioni possibili per stroncare sul nascere ogni tentativo di introdurre il malaffare. La sicurezza riguarda tutti noi, nessuno escluso, e quindi il lavoro della Polizia di Stato va affiancato, sostenuto, e incoraggiato.



E bene ha fatto la Polizia di Stato di Matera ha scegliere il borgo La Martella per celebrare questa ricorrenza. Un luogo che simbolicamente rappresenta il segno tangibile di rinascita e di progresso che il territorio sta attraversando negli ultimi anni.



E allora – ha concluso Latronico - auguri di buon lavoro a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato”.