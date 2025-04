La Regione Basilicata sottoscriverà nei prossimi giorni un importante accordo con Agenas – l’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali, il cui schema è stato approvato nell’ultima seduta di giunta regionale.



L’accordo afferisce al progetto “Portale della Trasparenza” che rientra tra gli interventi del Pnrr Missione 6 Salute che è in fase di realizzazione da parte di Agenas e prevede la stipula di convenzioni con le Regioni per favorire la partecipazione attiva all’implementazione del progetto con particolare riferimento alle modalità di integrazione con la Piattaforma nazionale Liste di attesa.



Ne ha dato notizia l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnerr, Cosimo Latronico, il quale ha spiegato che la Basilicata è tra le prime Regioni italiane che ha già realizzato in maniera sperimentale la modalità di integrazione, in tempo reale, con la nuova piattaforma nazionale (Pnla- Piattaforma nazionale Liste di attesa). Il progetto è finalizzato a realizzare l’interoperabilità della Pnla con le piattaforme regionali per la gestione delle liste di attesa, con l’obiettivo di raccogliere e condividere dati utili al sistema nazionale per il monitoraggio e il governo dei tempi di attesa”, nonché garantire la pubblicazione trasparente verso i cittadini.



A tal fine, sarà predisposto un Piano operativo e istituito un apposito Tavolo di lavoro per la messa a regime della trasmissione dati in tempo reale mediante il protocollo Fhir.



Il progetto mira a potenziare i sistemi di prenotazione delle visite e delle prestazioni sanitarie, consentendo un monitoraggio più puntuale dei tempi di attesa e un accesso più semplice e veloce alle agende disponibili nei diversi servizi sanitari regionali.



L’ accordo che sarà sottoscritto prevede un finanziamento, interamente coperto dalle risorse del Pnrr – Next Generation EU, come rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dalla Regione Basilicata per sperimentare sul sistema Cup gli standard di interoperabilità Fhir definiti da Agenas e rientra nelle azioni messe in campo dalla Regione per il governo delle liste di attesa.



“Questo accordo rappresenta un passo concreto verso una sanità più moderna e vicina ai cittadini”, ha aggiunto Latronico. “Il nostro obiettivo è rendere i servizi sanitari più trasparenti e accessibili, semplificando la vita di chi quotidianamente si confronta con attese e difficoltà. La Basilicata conferma così la sua volontà di innovare, mettendo al centro i bisogni delle persone. Ci auguriamo che i primi risultati concreti possano essere visibili già nei prossimi mesi, anche grazie al coinvolgimento attivo dei cittadini e degli operatori sanitari”.