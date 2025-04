È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo disegno di legge sulla difesa dei prodotti agroalimentari italiani. Un provvedimento fortemente voluto dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che introduce strumenti più incisivi per contrastare l’Italian Sounding, le frodi alimentari e ogni forma di contraffazione, con l’obiettivo di proteggere il valore e l’autenticità delle eccellenze italiane.



Il ddl stabilisce controlli più efficaci lungo tutta la filiera, punisce chi sfrutta il nome del made in Italy senza averne diritto e semplifica le procedure per le imprese che operano nella piena legalità. Un atto di giustizia verso gli imprenditori onesti e una garanzia di trasparenza per i consumatori.



“Con questo provvedimento, il governo Meloni dimostra di saper passare dalle parole ai fatti. Grazie al lavoro del ministro Lollobrigida – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala – il settore agroalimentare italiano viene finalmente dotato di strumenti adeguati per difendere l’eccellenza produttiva e il lavoro onesto. È un segnale forte per chi crede nella qualità e nell’identità del nostro cibo.”



Il disegno di legge introduce reati specifici per chi falsifica, imita o danneggia l’immagine del Made in Italy. L’obiettivo è chiaro: meno burocrazia per chi lavora bene, più protezione per chi produce con passione, serietà e rispetto delle regole.



Con questo intervento, il governo ribadisce il proprio impegno per la tutela del patrimonio agroalimentare nazionale, fondamento dell’economia, della cultura e dell’identità italiana