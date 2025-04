9/04/2025 - Basilicata. Medici di Medicina generale: firmato l’accordo integrativo regionale

Si è tenuta oggi, presso la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, la seduta ufficiale conclusiva della Delegazione Trattante per la sottoscrizione dell’Accordo Integrativo Regionale, in applicazione dell’ACN 04.04.2024 per il triennio ...-->continua