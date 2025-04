Da molti giorni ormai i numerosi pazienti dell’ambulatorio di chirurgia dell’Ospedale di Tinchi sono vittime di disagi e disservizi che riguardano le attività di chirurgia ambulatoriale, a causa dell’assenza del medico, il cui contratto di servizio è cessato a fine marzo.



Un problema organizzativo di cui si è attesa una soluzione che, ad oggi, non è ancora stata trovata, con pazienti costretti a lunghe ore di fila e a tornare a casa senza potersi sottoporre alla prestazione richiesta.



Ritengo doveroso, a questo punto, che le istituzioni deputate, Regione e Azienda Sanitaria, vengano a riferire in Quarta Commissione consiliare regionale, al fine di conoscere le soluzioni che si intendono adottare per garantire la ripresa di un servizio essenziale non solo per la comunità pisticcese, ma per la numerosa utenza servita dal nosocomio di Tinchi.



Per questo ho formulato al Presidente della Quarta Commissione Nicola Morea, una richiesta urgente di audizione del Sindaco di Pisticci Domenico Albano, dell’Assessore alla Sanità Cosimo Latronico e del Direttore Generale ASM Nunzio Friolo.



I cittadini meritano risposte e soluzioni, a tutela di un diritto alla salute che, in Basilicata, troppo spesso risulta compromesso da carenza di programmazione e visione per il futuro.



Viviana Verri (Consigliera regionale M5S Basilicata)