“Anche se le luci della cronaca si spengono noi continuiamo ad interloquire e sostenere la Regione Basilicata per arrivare a definire la proprietà dell’ex Pa.Ma.Fi. Mentre le interlocuzioni procedono è necessario tenere sotto controllo le matrici ambientali e ciò anche a prescindere dalla proprietà”. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.



“È del tutto evidente – sottolinea l’esponente del Partito democratico - che la Regione, attraverso ARPAB, può svolgere ogni attività di controllo e di monitoraggio tesa a garantire tanto la salute degli abitanti innanzitutto più prossimi all’area, anche a seguito dell’incendio avvenuto nelle scorse settimane, quanto per portarsi il lavoro avanti. Come stanno la matrice ambientali?”



“Insomma – conclude Lacorazza - saremo attenti e vigili affinché si tenga alta l’attenzione per determinare una grande sfida trasformativa nell’interesse di quel territorio e della Regione Basilicata”.