E’ stata temporaneamente sospesa anche in Basilicata la sperimentazione della ‘Farmacia dei Servizi’ con dati che al 31 marzo sono positivi: la nostra regione, insieme alla Liguria, ha utilizzato per i servizi ai cittadini tutti i fondi erogati nella tranche sperimentale del 2024 consentendo alle strutture aderenti di effettuare numerosi esami strumentali, inizialmente aperti solo agli affetti da determinate patologie a cui si correlavano gli esami, e poi successivamente a chiunque fosse dotato di impegnativa del medico curante. Al 31 marzo le 133 farmacie aderenti (89 nel potentino e 47 nel materano) hanno prodotto i seguenti numeri: 8.328 Elettrocardiogrammi, 5.357 Holter Cardiaci, 3.037 Holter Pressori e 139 auto-spirometrie. Nei servizi cosiddetti ‘cognitivi’ sono stati effettuati controlli ripetuti per l’aderenza terapeutica che hanno interessato 400 pazienti diabetici, 850 ipertesi e 150 affetti da Broncopneumopatia cronica ostruttiva. In totale, nell’ambito cognitivo le prestazioni rese ammontano a 2.261. Inoltre, nel 2025 circa 6000 cittadini sono stati arruolati per lo screening del tumore al colon retto. I dati lucani rientrano in una forbice ristretta di appena otto mesi, essendo la sperimentazione partita solo a maggio dello scorso anno ed al momento interrotta per esaurimento di fondi. La farmacia dei servizi ha rappresentato e rappresenta per i pazienti un valore aggiunto soprattutto per la prossimità dei servizi, della facilità di accesso, della fiducia che viene riposta nel farmacista. La sperimentazione ha favorito la tenuta del servizio sanitario nazionale, agevolato dalla riduzione delle liste d’attesa su alcune prestazioni che hanno permesso di decongestionare in parte i punti di accesso ordinari e garantire ai cittadini l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto di quanto riportato nell’Atto di Indirizzo del Ministero della Salute. Un Atto che ha individuato nel potenziamento della ‘sanità di prossimità’ i servizi offerti in farmacia, considerando le farmacie stesse come presidio diffuso capillarmente sul territorio nazionale ed in grado di poter dare supporto al Sistema Sanitario nella presa in carico dei bisogni di salute in collaborazione con gli altri professionisti sanitari ed in linea con la normativa di riferimento. La possibilità di procurare una refertazione tempestiva, soprattutto per gli elettrocardiogrammi, ha consentito un invio celere al Pronto Soccorso per casi urgenti, cosi come anomalie meno importanti hanno comportato un invio al medico curante per la formulazione di una diagnosi precoce e quindi di una gestione proattiva della malattia. Allo stesso modo, con l’applicazione dei servizi cognitivi, è diventata più rispondente l’aderenza farmacologica grazie ai sempre più frequenti colloqui tra i farmacisti e gli utenti. Sulla sperimentazione si raccoglie l’esperienza di Chiara Laguardia, titolare di una farmacia ad Avigliano che in quell’area vasta ha effettuato quasi 400 elettrocardiogrammi. Il che significa- spiega- che “se l’utente, soprattutto anziano, è messo in condizione di controllarsi senza dover attendere le lungaggini delle liste d’attesa o senza dover percorrere svariati chilometri per arrivare in un presidio medico, lo fa affidandosi anche al costante dialogo con il farmacista che risponde a tutte le sue esigenze e le sue domande”. Diminuiti, in tale fase, i numeri di coloro che hanno fatto ricorso direttamente alle strutture pubbliche, snellendo le procedure di assistenza medica, controllando in maniera più capillare il paziente cronico e contenendo anche i costi del servizio sanitario. Per Laguardia “la fascia maggiormente propensa ad utilizzare i servizi in farmacia è quella degli ultra 65enni che riescono a fare esami in tempi brevi e a pochi passi da casa, ma anche i giovani che non hanno dovuto attendere tempi lunghi per effettuare elettrocardiogrammi utili alla certificazione per pratica sportiva”.