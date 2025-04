Tra difficoltà economiche crescenti, dazi penalizzanti e una gestione delle risorse sempre più discutibile, agricoltori e allevatori si trovano a fronteggiare una crisi senza precedenti. In un silenzio istituzionale che fa ancora più rumore, il Tavolo Verde Puglia e Basilicata lancia un appello forte e chiaro: basta indifferenza, servono risposte concrete.

Questo documento è il grido di chi ogni giorno lavora la terra e alimenta il Paese, chiedendo attenzione, rispetto e interventi urgenti per garantire la sopravvivenza di un settore fondamentale per l’economia e per l’ambiente.





Fino a quando si continuerà ad approfittare della buona fede e della pazienza di coltivatori e allevatori?

Che il mondo agricolo stia attraversando uno dei periodi economici più difficili è un dato di fatto noto e tangibile;

che le prospettive siano tutt’altro che rassicuranti, anche a causa dei dazi imposti dagli Stati Uniti sull’intero comparto agricolo, è una realtà ben conosciuta, soprattutto da chi lavora e produce beni agroalimentari a proprie spese.

Tuttavia, ciò che lascia increduli è che, di fronte a questi fatti ormai conclamati – così come sono conclamate le disastrose conseguenze economiche e ambientali di una pessima gestione delle acque pubbliche – vi sia una preoccupante disattenzione, se non addirittura indifferenza, da parte del Governo Regionale, del Governo Nazionale e del Consorzio di Bonifica.

Non avremmo mai immaginato che tali istituzioni potessero ignorare le istanze del sofferente mondo agricolo, arrivando persino a disertare le numerose assemblee territoriali organizzate da movimenti e comitati spontanei. Assemblee di cui sono a conoscenza anche le Forze dell’Ordine, la Prefettura e il Ministero dell’Interno, e che rappresentano un'espressione concreta di democrazia partecipata.

Eppure, dopo oltre un anno, non sono ancora pervenute risposte né provvedimenti concreti, necessari a garantire la sopravvivenza e la continuità produttiva di chi opera nel settore agricolo. Una condizione che dovrebbe essere prioritaria in un Paese democratico e civile, ispirato ai valori della Costituzione.

Il mondo agricolo, nelle sue diverse articolazioni, produce per sé e per l’intera collettività. È tempo che venga finalmente riconosciuto e rappresentato per la sua insostituibile funzione anche nella tutela dell’ambiente.

Coloro che lo danneggiano – direttamente o indirettamente, anche solo con l’indifferenza – danneggiano l’intera società e l’“Azienda Italia”.

Per questo motivo chiediamo risposte immediate e risolutive.



TAVOLO VERDE PUGLIA E BASILICATA Prof F.M. Malvasi.