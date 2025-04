L’Agenzia del Demanio, la Regione Basilicata, il Comune di Potenza e l’Università degli Studi della Basilicata annunciano la presentazione ufficiale del “Piano Città degli immobili pubblici”, un innovativo patto istituzionale finalizzato alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico della città di Potenza.



L’incontro si terrà mercoledì 9 aprile alle 11.30, nel Ridotto del Teatro Stabile di Potenza. Interverranno Vincenzo Telesca, sindaco di Potenza, Alessandra dal Verme, direttore dell’Agenzia del Demanio, Pasquale Pepe, vice presidente della Regione Basilicata, Ignazio Marcello Mancini, rettore dell’Università degli Studi della Basilicata.



Il Piano rappresenta un modello di programmazione integrata e condivisa che punta a trasformare il patrimonio pubblico esistente in una leva strategica per lo sviluppo urbano e sociale. Il portafoglio immobiliare oggetto dell’accordo in Basilicata comprende 16 beni pubblici: 4 di proprietà dello Stato, 5 del Comune di Potenza, 3 della Regione Basilicata e 4 dell’Università della Basilicata.



L’accordo, aperto alla partecipazione di altri enti e istituzioni, prevede la possibilità di estendere il numero di immobili coinvolti, favorendo sinergie tra pubblico e territorio, e promuovendo iniziative sostenibili e a beneficio della collettività. Un’occasione concreta per ripensare la città a partire dal suo patrimonio, rendendolo più accessibile, funzionale e rispondente ai bisogni dei cittadini.