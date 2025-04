Sempre più, nel dibattito pubblico, si afferma una nuova forma di linguaggio volgare e violento, ai danni delle donne impegnate in ruoli istituzionali o politici.

Questa forma di sessismo, spesso praticata con leggerezza e superficialità, sta nuovamente radicandosi nel costume del Paese, diventando quasi una prassi consolidata a cui guardare con distrazione o rassegnazione.

Quando però le parole si fanno contundenti, non si può pensare che sia più ormai un fatto casuale o di scarsa educazione: è la cultura popolare che si sta trasformando e insegue la cronaca, fatta di episodi di violenza ai danni delle donne.

I fatti si fanno parole che diventano poi costume.

Non è casuale, infatti, che la Presidente dell’Umbria, Stefania Proietti venga continuamente bersagliata da parole e immagini feroci che colpiscono la dignità della Donna e dell’Istituzione.

Non lo è perché è il risultato di una campagna d’odio organizzata che colpisce il cuore della democrazia di un Paese: la libera scelta degli elettori e le Istituzioni democraticamente elette, con l'utilizzo subdolo del web che arma la tastiera di chi, anche inconsapevolmente, rincorre il sensazionalismo delle notizie.

Alla Presidente Stefania Proietti, la nostra solidarietà.



Viviana Cervellino

Basilicata Casa Comune