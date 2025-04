Il capogruppo regionale di Orgoglio Lucano ed esponente nazionale di Italia Viva, Mario Polese, esprime la sua più sincera solidarietà al sindaco di Balvano, Ezio Di Carlo, vittima di un gravissimo atto di violenza: "Si tratta di un gesto inqualificabile che va condannato con la massima fermezza". Polese dichiara: “Auguro una pronta guarigione al sindaco, auspicando che la comunità di Balvano e tutta la Basilicata sappiano reagire con forza e unità a questo atto di violenza, ribadendo con chiarezza il sostegno alle istituzioni democratiche e ai loro rappresentanti”. “Quanto accaduto a Balvano - sottolinea Polese - purtroppo non è un episodio isolato, ma il tragico risultato di un clima di crescente sfiducia e rabbia alimentato, spesso scientemente e per biechi interessi populisti, nei confronti della politica e di chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica con dedizione e impegno. Chi delegittima sistematicamente la politica e i politici, diffondendo sentimenti negativi e fomentando l'odio, si rende complice morale di gesti violenti e pericolosi come quello subito dal Sindaco Di Carlo”. “Questa spirale di sfiducia, che sfocia in atti di violenza inaccettabili, mette seriamente a rischio i fondamenti stessi della nostra democrazia e quel vitale rapporto di fiducia tra eletti ed elettori che costituisce la base di una convivenza civile. È imperativo che tutte le forze politiche, sociali e culturali condannino senza esitazione ogni forma di violenza e di delegittimazione della politica, promuovendo invece un dialogo costruttivo e un clima di rispetto reciproco", conclude l'esponente di Italia Viva.