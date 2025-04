Dalle aree interne, il sacrificio può portare al successo. E lo sport è al tempo stesso esempio e paradigma. Ultimo, non per importanza, è il podio, il gradino più alto, scalato da Orsola D'Onofrio. Da Sant’Arcangelo, medaglia d’oro nella gara Karate 1 Youth League di Guadalajara in Spagna. Orsola D'Onofrio che, solo qualche giorno fa, si era contesa il titolo di campionessa italiana in una emozionante finale con la sorella maggiore Terryana, vinto da quest'ultima. Proveniente da una famiglia di sportivi già nota per altri successi alla cronaca sportiva, grazie anche al grande lavoro e dedizione del papà Vincenzo, evidenzia la possibilità che la periferia può conquistare i centri, la marginalità territoriale contamina quella resilienza utile ad affermarsi nel mondo, in questo caso, della disciplina sportiva del Karate.

A Orsola, alle sue ultime gara nelle categorie giovanili, dove ha mostrato tutto il suo grande valore, faccio un caloroso un bocca al lupo per un futuro ricco di successi e soddisfazioni anche nella categoria Assoluta. Forza Orsola, forza Terryana, orgoglio ed esempio di una Basilicata che può farcela