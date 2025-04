“Forza Italia conferma la sua identità come «forza popolare europea», valorizza l’esperienza degli amministratori di Regioni e Comuni, sostiene l’imprenditoria in questa nuova difficile prova dei dazi Usa: sono i messaggi che arrivano dal Consiglio nazionale del partito che hanno particolari significati politici per il lavoro che ci attende soprattutto nelle istituzioni regionali”. A sostenerlo è Francesco Cupparo assessore regionale allo Sviluppo Economico per il quale “la manifestazione di Roma ha innanzitutto rinnovato il nostro senso di responsabilità che ci vede in Europa come nei Governi nazionale e regionale affrontare le sfide di questa fase economica e sociale particolarmente complicata”.



“A livello europeo Forza Italia – sottolinea Cupparo - imposta il suo ragionamento partendo dal presupposto che il Ppe non è solo il gruppo più numeroso del Parlamento europeo, ma è anche la casa politica continentale nella quale la maggioranza degli italiani si riconosce. Per questo la risoluzione che sarà presentata al congresso del Ppe di Valencia invita a tenere vive le relazioni con gli Stati Uniti e a fare ogni sforzo per evitare una «spirale tariffaria». Ma «allo stesso tempo siamo pronti a proteggere le nostre imprese e i nostri consumatori nel caso in cui vengano imposti ostacoli alle nostre imprese». "Bisogna confrontarsi e non farsi prendere dal panico perché c'è stata una scelta di intervenire sui dazi ma bisogna anche evitare l'allarmismo che non serve a nulla. Nei momenti di difficoltà bisogna sempre avere i nervi saldi. E ancora: poiché l'instabilità geopolitica danneggia le nostre esportazioni, lavoreremo per dotare l'Unione Europea degli strumenti adeguati per difendere i nostri interessi economici vitali in tutto il mondo. Tempi difficili impongono scelte solide e una classe dirigente all'altezza. Perciò abbiamo lavorato con proposte serie e concrete, frutto dell'ascolto di categorie e imprese. Le parole del nostro leader e vice Premier Antonio Tajani - “continueremo a valorizzare sindaci, assessori e consiglieri regionali, e comunali perché quella dell'amministrazione locale è innanzitutto un'ottima scuola politica, quella dell'amministrazione locale” – ci spronano a continuare nel nostro lavoro. La Basilicata ha bisogno di una forza politica responsabile che avverte il peso delle problematiche emergenti e contribuisce ad individuare le risposte più efficaci con un confronto continuo con le parti datoriali. Ogni nostra azione è finalizzata a questo, a mettere al centro le esigenze della persona”. Cupparo rivolge auguri di buon lavoro a Guido Viceconte nominato presidente del collegio Probiviri del partito.