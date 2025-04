“Il Forum del Terzo Settore di Basilicata pone una questione rilevante per la qualità del processo di formazione delle decisioni che attengono al presente e al futuro della Basilicata. Attivare gli strumenti di coprogettazione e coprogrammazione non è un modo per ‘introfularsi’ nella gestione ma una strada giusta per rendere più efficaci le politiche e aiutare in maniera sussidiaria il percorso per dare maggiori opportunità e diritti alla comunità regionale”. Lo ha dichiarato il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



“Ho dato la mia disponibilità – ha fatto sapere Lacorazza - a Carmela De Vivo, Portavoce Forum Terzo Settore e Giannino Romaniello, Presidente Centro Servizi Volontariato ad un incontro nei prossimi giorni per valutare opportunità di una legge ed eventuali contenuti”.