La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la proposta di deliberazione per la pubblicazione delle località carenti in ambito di medicina penitenziaria per l’anno 2025, un intervento strategico che segna un deciso passo avanti nella stabilizzazione e nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria all’interno degli istituti di detenzione lucani.



Ne ha dato notizia l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.



“Per la prima volta – dichiara Latronico – rispondiamo in maniera strutturata all’esigenza di garantire una copertura sanitaria continuativa e qualificata alla popolazione detenuta, nel rispetto del diritto alla salute e della dignità della persona, sanciti dalla nostra Costituzione”.



Il provvedimento prevede la pubblicazione degli incarichi vacanti per i medici penitenziari, con la possibilità di conferire incarichi a tempo indeterminato da un minimo di 24 fino a un massimo di 38 ore settimanali. L’obiettivo è quello di favorire la stabilizzazione del personale medico, migliorando così l’assiduità e la qualità dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari.



Sul territorio lucano, la rete penitenziaria comprende quattro strutture: la Casa Circondariale di Potenza, l’Istituto Penale per Minorenni di Potenza, la Casa Circondariale di Melfi (tutte afferenti all’ASP) e la Casa Circondariale di Matera (ASM). Le Aziende Sanitarie Locali avranno un ruolo centrale nella gestione del fabbisogno e nel conferimento degli incarichi.



“Si tratta di una misura attesa da tempo – continua Latronico – che consente di superare la logica degli incarichi temporanei e precari, spesso poco attrattivi per i professionisti, e che negli anni hanno richiesto complesse soluzioni amministrative per garantire la continuità dell’assistenza. Ora possiamo contare su un sistema più stabile ed efficiente”.



Il provvedimento richiama e si fonda su una solida base normativa, che comprende, tra gli altri, il DPCM del 1° aprile 2008, le linee guida della Conferenza Unificata del 2015 e l’ACN 2024 in materia di medicina penitenziaria.



La delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito Internet www.regione.basilicata.it - Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, ove è reperibile, altresì, l’avviso di avvenuta pubblicazione unitamente alla modulistica per la presentazione delle domande da parte dei medici interessati.



“Con questa iniziativa – conclude Latronico – proseguiamo nell’impegno di costruire una sanità pubblica più giusta e inclusiva, che non lascia indietro nessuno, nemmeno chi vive in una condizione di privazione della libertà”.