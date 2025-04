Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato, con voto a maggioranza, la proposta di legge n 54 del 2025 di modifica alla legge regionale “Interventi a favore dei lucani nel mondo”. Approvato all’unanimità, tra gli altri, anche l’emendamento a firma del consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Fortunato Picerno, che prevede la possibilità di concedere contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione, allo scopo di sostenere l’organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all’estero, nonché di interscambi giovanili tra i cittadini residenti in Basilicata e discendenti dei corregionali all’ estero.



“Un provvedimento innovativo e una iniziativa ambiziosa - afferma il Consigliere regionale di FI - che intende promuovere l’eccellenza culturale, sociale ed economica dei lucani, rafforzando il legame con le comunità di origine sparse in tutto il mondo”.



“Oggi - prosegue Picerno - la Basilicata si fa portavoce di un messaggio globale: le nostre radici e il nostro spirito innovativo sono un patrimonio da condividere con il mondo intero. 'Lucani nel mondo' è la nostra risposta per far conoscere la ricchezza culturale e l’energia della nostra terra, oltre i confini regionali. In particolare, la legge mira a semplificare e snellire le procedure, prevedendo nuove misure di sostegno alle progettualità dei lucani nel mondo”



“Il Governo regionale – conclude l’esponente di FI - con questa normativa già approvata e modificata, si impegna a mettere in campo azioni, interventi, programmi, anche in collaborazione con altre Regioni ed Amministrazioni pubbliche. Mediante questa legge investiamo nel futuro dei nostri territori e dei nostri cittadini, rafforzando il legame che ci unisce, valorizzando l’identità lucana a livello globale”.



Lo ha dichiarato in una nota stampa il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Fortunato Picerno.