Un approccio integrato alla salute mentale per sviluppare programmi efficaci di riabilitazione. E’ l’orizzonte a cui guarda l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, che oggi ha incontrato i rappresentanti della Società Italiana di Riabilitazione Psico-Sociale (Sirp) Basilicata, Andrea Barra e Giovanni Razza. Al centro del dialogo, le necessità e le strategie per rafforzare il sistema di salute mentale nel territorio lucano.







“E’ stato un dialogo molto importante sul tema della salute mentale in Basilicata – ha dichiarato Latronico – affrontando una serie di necessità, tra cui la riattivazione del tavolo tecnico sulla salute mentale, l’intensificazione della collaborazione con la Sirp e il rafforzamento dei presidi territoriali dell’Asp. Su questo stiamo già lavorando, sia dal punto di vista delle strutture che dell’organico”.







La Basilicata, attualmente, conta due presidi principali dedicati alla salute mentale, situati nell’ospedale San Carlo di Potenza e a Villa d’Agri. L’assessore ha sottolineato l’importanza di garantire una presa in carico efficace e di potenziare il settore della riabilitazione, collaborando anche con le realtà convenzionate. “La Regione Basilicata – ha spiegato Latronico – è pienamente consapevole dell’importanza di questo tema. Abbiamo convenuto che le problematiche legate alla salute mentale devono rimanere al centro del nostro interesse e proseguiremo in questa direzione con impegno e concretezza”.



Barra e Razza hanno illustrato all’assessore le attività svolte dalla SIRP in Basilicata, mettendo in luce i risultati ottenuti e le criticità riscontrate nel settore. Hanno evidenziato, inoltre, la necessità di maggiori risorse e supporto per ampliare l’accesso ai servizi di riabilitazione psico-sociale, sottolineando l’importanza di una rete territoriale solida e ben coordinata.







L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a lavorare insieme per potenziare i servizi di salute mentale nella regione, attraverso la condivisione di competenze e la promozione di progetti innovativi che rispondano alle esigenze della comunità lucana. La volontà condivisa è quella di lavorare in sinergia per migliorare i servizi di riabilitazione psico-sociale, garantendo ai cittadini lucani un accesso alle cure sempre più efficiente e capillare.



nella foto l’assessore Cosimo Latronico con Andrea Barra e Giovanni Razza (Sirp)