“Questa mattina, a seguito di un’assemblea pubblica promossa dal Pd di Trecchina, ho chiesto al Presidente della III Commissione Consiliare, di prevedere una sessione di audizioni di RFI, ANAS, assessorato alle Infrastrutture e Sindaci del lagonegrese maggiormente interessanti dal cantiere dell’Alta Velocità che attraverserà la Basilicata e congiungerà le stazioni di Padula e Praia Mare”. Lo afferma il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, facendo presente che: “Questo territorio sentirà passare i treni sotto i piedi e vedrà un traffico, da cantiere, aumentare sulle strade. C’è anche un impatto ambientale che non può essere trascurato”.







“Non si tratta di fermare la velocità con le mani, visto il necessario bisogno di modernizzazione delle infrastrutture, in particolare su rotaia, - sottolinea Lacorazza - ma ricercare punti di equilibrio e di compensazione che non uniscano il danno alla beffa e, quindi, consentano il massimo della sicurezza, la riduzione del disagio e qualche investimento per la viabilità del lagonegrese”.