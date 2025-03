In occasione della Giornata nazionale dell’endometriosi l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, pone l’attenzione “su una patologia che colpisce molte donne, spesso in silenzio e nell’incomprensione generale. Si tratta di una malattia cronica e invalidante che influisce significativamente sulla qualità della vita delle donne affette. Come assessore regionale alla Salute – aggiunge Latronico - mi impegno a promuovere una maggiore consapevolezza su questa condizione, incentivando la diagnosi precoce e garantendo un accesso tempestivo a cure specialistiche. È fondamentale che le donne siano informate sui sintomi dell’endometriosi e che possano rivolgersi a professionisti qualificati per ricevere il supporto necessario.



La Regione Basilicata è determinata a migliorare i servizi sanitari dedicati all’endometriosi, investendo nella formazione del personale medico e nella creazione di percorsi diagnostico-terapeutici dedicati. Vogliamo assicurarci che ogni donna affetta da questa patologia riceva un’assistenza adeguata e personalizzata”.



In questa giornata di sensibilizzazione Latronico invita tutte le donne “a non sottovalutare i segnali che il proprio corpo invia e a consultare un medico in presenza di sintomi sospetti. Solo attraverso una maggiore informazione e un impegno condiviso – conclude l’assessore - possiamo affrontare efficacemente l’endometriosi e migliorare la vita di molte donne nella nostra regione”.