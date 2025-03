La Fim Cisl conferma un seggio alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria alla e-Geos di Matera, società costituita da Telespazio (80%) e Agenzia Spaziale Italiana(20%), uno dei principali operatori internazionali nel settore dell’osservazione della Terra e delle informazioni geospaziali. L’azienda, che conta circa 130 dipendenti, lavora per importanti clienti come l’Agenzia Spaziale Europea, la presidenza del Consiglio dei ministri, la Protezione civile e il ministero della Difesa, nonché per clienti commerciali su scala globale. La nuova Rsu di e-Geos sarà composta dal delegato della Fim Cisl Vittorio Agnese (riconfermato) e da due delegati della Fiom. Nel ringraziare le lavoratrici e i lavoratori per la fiducia accordata alla lista della Fim Cisl e confermando l’impegno quotidiano per la tutela il supporto dei dipendenti di e-Geos, il segretario generale Gerardo Evangelista ha detto che «il risultato ottenuto è un segnale positivo poiché avere una rappresentanza sindacale in una realtà importante come e-Geos è fondamentale non solo per il sindacato, ma anche per i lavoratori».



«In una città con radici che affondano nel paleolitico e che sa guardare al futuro – ha aggiunto Evangelista – questo traguardo assume un valore ancora più significativo. La Basilicata si conferma un territorio proiettato verso il futuro e verso l’innovazione tecnologica. Tuttavia, la mancanza di interventi per migliorare le infrastrutture attorno al sito di e-Geos rischia di compromettere la crescita dell’azienda e di frenare gli investimenti. La classe politica deve comprendere che solo con un forte investimento nelle infrastrutture e nei servizi industriali potremo mantenere e attrarre realtà produttive di alto livello nella nostra regione».



Evangelista ha poi ricordato «il buon lavoro svolto in precedenza dal compianto Rocco Vittorio Verrascina sul territorio materano. La crescita del consenso attorno alla Fim e alle sue idee è un segnale positivo. La partecipazione dei lavoratori al voto ci dà soddisfazione e ci spinge a proseguire con ancora più determinazione nel nostro impegno sindacale quotidiano. Il rappresentante sindacale non è solo un punto di riferimento per i lavoratori all’interno dell’azienda, ma anche un promotore di iniziative volte a rafforzare e migliorare il tessuto industriale locale. Per questo è importante coinvolgere le istituzioni, Confindustria, le aziende del territorio e i lavoratori in un dialogo costruttivo e partecipativo. La Fim Cisl continuerà a lavorare per tutelare i lavoratori e per lo sviluppo del settore tecnologico nella nostra regione».