“Infrastrutture destinate all’accumulo della risorsa, gestione plurima e distribuzione dell’acqua nelle cinque regioni del Sud Italia: Basilicata, Campania, Puglia, Molise e Calabria. Il PD di Basilicata insieme all’assessore regionale all’agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, al consigliere regionale della Calabria, Raffaele Mammoliti, alla responsabile nazionale Agricoltura del Pd, la europarlamentare Camilla Laureti, ai nostri consiglieri regionali e dirigenti del partito, ci incontreremo venerdì 4 aprile a Scanzano Jonico (Mt) in una conferenza programmatica alla quale parteciperanno anche agricoltori e associazioni di categoria, che analizzerà i fabbisogni e proverà a costruire proposte concrete per gestire quella che si prospetta una nuova, annunciata crisi idrica”. Lo comunica il Segretario del Partito democratico della Basilicata, Giovanni Lettieri. “Il Pd darà un contributo concreto per risolvere o almeno ridurre una nuova imminente crisi, tutto questo mentre il Consiglio regionale lucano è bloccato da una maggioranza in frantumi che si troverà a gestire una nuova emergenza senza aver programmato azioni preventive”, conclude Lettieri.