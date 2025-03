Il Consigliere comunale Dr. Nicola Giordano, in seguito alle segnalazioni della popolazione, ha sollevato la questione dei disagi legati agli allacci di rete idrica e fognante nel territorio di Sant'Arcangelo. Numerosi cittadini, circa una trentina, hanno infatti avanzato richieste di allaccio, dopo aver già effettuato i pagamenti a partire da ottobre 2024. Tuttavia, i lavori non sono ancora stati completati dalla ditta appaltatrice "Ecoscavi di DeAngelis Rosa", che si è aggiudicata l'appalto nei 23/24 comuni. Giordano ha richiesto chiarimenti alla ditta sugli eventuali impedimenti che stanno ritardando i lavori, chiedendo un riscontro sollecito.

Di seguito la nota del Consigliere



APPELLO ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI

IL SOTTOSCRITTO DR. NICOLA GIORDANO , IN QUALITA’ DI CONSIGLIERE DEL COMUNE DI SANT’ARCANGELO, E’ STATO INVESTITO DALLA POPOLAZIONE DI UNA QUESTIONE DI DISAGGIO IN SEGUITO AGLI ALLACCI DI RETE IDRICA E FOGNANTE NELL’INTERO TERRITORIO DA PARTE DI CHI COMPETE TALE SERVIZIO.

UNA TRENTINA DI DOMANDE SONO STATE AVANZATE , ESSENDO GIA’ DA TEMPO EFFETTUATI I DOVUTI PAGAMENTI , DA ALTRETTANTE UTENZE DAL MESE DI OTTOBRE 2024. I SERVIZI , PER I QUALI HANNO RICHIESTO GLI ALLACCI, NON VENGONO EFFETTUATI DALLA DITTA CHE SI E’ , LEGITTIMAMENTE , AGGIUDICATO IL NUOVO APPALTO NEI 23/24 PAESI COMPRESO IL NOSTRO.

CHIEDO , NELLA VESTE CHE MI COMPETE DA CONSIGLIERE , ALLA DITTA APPALTATRICE “ ECOSCAVI DI DEANGELIS ROSA” , QUALI SONO I PROBLEMI OSTATIVI E/O GLI IMPEDIMENTI CHE STANNO RITARDANDO I LAVORI .

SI RIMANE IN ATTESA DI UN CORTESE E SOLLECITO RISCONTRO !!!



IL CONS. DR. NICOLA GIORDANO