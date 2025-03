"Fa sorridere, per non dire altro, questo centrosinistra in perenne lite con sé stesso e con le sue tante anime e variopinte correnti, compattarsi come per magia e gridare all'inadeguatezza del centrodestra che è sempre il caso di ribadirlo ha ereditato 6 anni fa le macerie di una Regione amministrata alla carlona e di un popolo, quello lucano, che chiedeva a gran voce un cambiamento, riconfermato nuovamente ad aprile dello scorso anno", lo scrive in una nota il segretario provinciale dell'Ugl di Matera, Pino Giordano. "Il centrosinistra non è nelle condizioni di fare ironia o peggio ancora di dispensare pillole di saggezza - rimarca Giordano - specialmente in un momento storico nel quale la Regione Basilicata sta vivendo un profondo rinnovamento. La grande sfida, quella sanitaria, che ha tenuto banco durante la campagna elettorale e sulla quale c'è stata e c'è ancora grande demagogia e speculazione politica è stata raccolta con impegno, responsabilità e determinazione dall'attuale assessore regionale Cosimo Latronico che sta portando avanti, al netto delle difficoltà ataviche del settore, un lavoro straordinario intervenendo sulle criticità attuali e plasmando il sistema sanitario regionale del futuro tenendo conto delle caratteristiche territoriali, di una popolazione che tende ad invecchiare e di un ammodernamento tecnologico sempre più preminente in ambito sanitario ed il potenziamento dei Piani sociali di Zona, gli oltre 220 milioni di euro stanziati, le circa 1800 assunzioni nel prossimo futuro, l'attivazione delle Centrali Operative Territoriali, gli Ospedali di Comunità, l'attenzione alla prevenzione oncologica e le azioni per contrastare il fenomeno della mobilità passiva ne sono una dimostrazione palese. Ma non solo – tuona forte e chiaro il segretario Ugl -, è stato sottoscritto il contratto con la specialistica ambulatoriale, introducendo nuove tariffe per rendere il territorio più attrattivo per i professionisti del settore e di recente è stato approvato il Piano per garantire una gestione efficace e programmata della raccolta di sangue e dei suoi derivati ". Giordano non ha dubbi: "Il centrodestra sta facendo bene e soprattutto la sanità è in buone mani", conclude il segretario.