In riferimento all’Avviso pubblico “Infrastrutture Verdi e Blu”, presentato nello scorso mese di febbraio, il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata rende noto ai Comuni interessati la proroga, fino alle 23 e 59 del 28 aprile prossimo, per la presentazione delle domande di contributo.



Il differimento, come da determina, si rende necessario vista la complessità della documentazione amministrativa da produrre in un arco temporale ristretto, delle procedure e degli adempimenti richiesti con particolare riferimento alle istanze da produrre in partenariato e la necessità di un congruo margine temporale per la redazione della Rete ecologica a scala locale.



L’Avviso è rivolto ai Comuni lucani e alle Province di Matera e Potenza e può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma regionale Basilicata Fesr Fse+ 2021 2027 - RSO 2.7, che potrà essere incrementata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.



“La tutela del nostro prezioso capitale naturale e il contrasto al cambiamento climatico rappresentano sfide cruciali per il nostro futuro e per quello dei nostri figli. Ed è in questo sforzo condiviso da tutta la comunità europea che la Basilicata, con la sua ricchezza di biodiversità e paesaggi unici, svolgerà un ruolo fondamentale anche attraverso il sostegno agli interventi orientati allo sviluppo di infrastrutture verdi e blu, sia in ambito urbano che periurbano”. È quanto ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, lo scorso 27 febbraio nel corso della presentazione del bando.