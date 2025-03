Mediocredito Centrale e Sviluppo Basilicata, la finanziaria regionale della Basilicata, hanno firmato oggi nella sede della Regione un protocollo di intesa per la definizione di nuove azioni e prodotti in favore delle imprese locali. Alla firma hanno partecipato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, l’Amministratore Delegato della capogruppo Mediocredito Centrale, Francesco Minotti, e l’Amministratore Unico di Sviluppo Gruppo Basilicata, Gabriella Megale.



L’accordo, che coinvolge anche le altre banche del Gruppo MCC, mira, attraverso una collaborazione reciproca, ad affiancare e sostenere il tessuto imprenditoriale e fa seguito alla firma della convenzione tra il Gruppo e ANFIR, l’associazione nazionale delle Finanziarie Regionali. In una logica di complementarità, il protocollo firmato oggi definisce diversi ambiti di collaborazione tra le parti. In particolare, le banche del Gruppo MCC metteranno a disposizione delle imprese beneficiarie degli incentivi regionali alcune soluzioni di prodotto come, crediti di firma per agevolazioni, finanziamenti a breve termine e linee di credito revolving.

Questi strumenti permetteranno alle aziende con esigenze di liquidità di ricevere in anticipo le risorse, in attesa dell’erogazione dei contributi agevolativi, consentendogli di avviare fin da subito i propri progetti di crescita.



Inoltre, è prevista la possibilità di canalizzare i contributi agevolativi per il rimborso dei finanziamenti con il vantaggio di ridurre il rischio per la banca che così può offrire alle imprese condizioni migliorative rispetto a quelle ordinarie. Sviluppo Basilicata fornirà il proprio supporto per garantire la massima promozione e la diffusione di queste opportunità anche attraverso l’organizzazione di specifici eventi.



I commenti – “L’accordo firmato oggi – dice il Presidente della Regione, Vito Bardi – rappresenta un passo importante per il tessuto imprenditoriale lucano. Le imprese potranno beneficiare di un accesso più agevole al credito e di strumenti finanziari che favoriscono la realizzazione di progetti strategici per lo sviluppo economico della Basilicata. La vera novità di questo accordo è la possibilità per le imprese di ottenere liquidità immediata, in attesa dell’erogazione dei contributi pubblici. Questo significa poter avviare o proseguire i progetti senza ritardi, sostenendo così la crescita e l’occupazione nel nostro territorio. E’ un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, dove la Regione Basilicata, attraverso Sviluppo Basilicata, funge da garante degli interessi del territorio, mentre Mediocredito Centrale mette a disposizione la sua competenza finanziaria per creare soluzioni su misura per le nostre imprese. Si tratta di un esempio concreto di come istituzioni e sistema bancario possano lavorare insieme per abbattere gli ostacoli all’accesso al credito, soprattutto in una fase economica delicata come quella attuale. Con l’intesa firmata oggi – conclude Bardi – la Basilicata si inserisce in un network nazionale di collaborazione tra finanziarie regionali e istituti di credito, rafforzando il proprio ruolo nel panorama dello sviluppo imprenditoriale italiano”.



“L’accordo tra Mediocredito Centrale e Basilicata Sviluppo – dice l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al lavoro, Francesco Cupparo – è una nuova opportunità per chi vuole crescere e innovare. Con nuove linee di finanziamento dedicate, le piccole e medie aziende lucane potranno accedere a risorse essenziali per affrontare, in un contesto internazionale sempre più complicato, le sfide del mercato e investire nel proprio futuro. Tra gli elementi innovativi segnalo l’anticipo dei contributi a fondo perduto, per superare un ostacolo storico delle imprese e la sinergia tra diversi strumenti finanziari regionali, in particolare quelli già affidati alla gestione di Sviluppo Basilicata. Nella nuova fase che ci attende per la gestione del “pacchetto di 24 Avvisi Pubblici”, contenenti misure e strumenti di incentivazione rivolti alle imprese per 291 milioni di euro complessivi – spiega Cupparo – il credito ha un ruolo specifico.



Ricordo tra le misure previste l’Avviso Pubblico potenziamento fondi rischi dei Cofidi per favorire accesso al credito delle PMI (4 ml); Avviso Pubblico per attrazione investimenti nelle aree produttive attivandolo strumento del Fondo Rotativo Imprese, in convenzione con Cassa Depositi e Prestiti (10 ml); per il sostegno alle Pmi per l’acquisizione di soluzioni e servizi reali abilitanti la digitalizzazione di processi, servizi/prodotti, canali di vendita e distributivi (5,7 ml); Avviso Pubblico per favorire l’internazionalizzazione Pmi (5,5 ml); Avviso Pubblico Contratti Sviluppo regionale (Bando a sportello) – Scorrimenti (40 ml); Avviso Pubblico “MiniPia” – Scorrimento (29 ml); Fondo per sostenere contratti di sviluppo nazionali Fast Track (2 ml); Avviso Pubblico per la concessione di Piccoli prestiti ad imprese con difficoltà di accesso al credito (3 ml). Il mercato del credito e l’accesso ai mercati finanziari si appresta a vivere un periodo di cambiamento, dai contorni effettivi ancora da definire, per le piccole e medie imprese. Di qui – conclude Cupparo – la nostra attenzione a monitorarne l’evoluzione in sinergia con le associazioni di categoria, la nostra Finanziaria (Sviluppo Basilicata) e gli istituti di credito che operano in Basilicata”.



“Grazie all’intesa con Sviluppo Basilicata, siamo in grado di offrire soluzioni adatte alle specifiche esigenze locali, valorizzando le peculiarità territoriali”, dice Francesco Minotti, Amministratore Delegato di Mediocredito Centrale. “Nel territorio lucano possiamo osservare una tra le migliori qualità del credito del Sud Italia, con le imprese locali caratterizzate da un forte spirito di adattabilità che le rende in grado di innovarsi e rinnovarsi. Oggi siamo qui per supportare questi percorsi di crescita e sviluppo”.



“L’accordo – sottolinea Gabriella Megale, amministratore unico di Sviluppo Basilicata – rafforza il ruolo di Sviluppo Basilicata, svolto da anni a favore delle nostre imprese, secondo le scelte di politica industriale della Regione, innanzitutto di “facilitatore” di investimenti, mettendo a disposizione un ulteriore strumento di velocizzazione di finanziamenti finalizzati a rendere più semplice sia l’accesso al credito, sia l’accesso al mercato dei capitali. In una fase caratterizzata da forti sfide economiche, legate all’aumento dei costi energetici e all’instabilità geopolitica – aggiunge Megale – intendiamo dare risposte immediate alle esigenze primarie di credito degli imprenditori lucani mettendo in campo misure, a garanzia di richieste di anticipazione del contributo a fondo perduto previsto da una specifica misura agevolativa perché sappiamo che le imprese hanno bisogno di azioni rapide e concrete. Ciò è possibile – continua Megale, rappresentante del Sud nel Comitato direttivo dell’Anfir, l’associazione nazionale di categoria – anche per la stretta sinergia Sviluppo Basilicata-Anfir che assolve a compiti di interlocuzione delle istituzioni finanziarie regionali, per l’attuazione delle politiche della spesa pubblica a livello territoriale in materia di finanza d’impresa, di finanza per il sostegno del welfare e di finanza per investimenti pubblici, anche attraverso la partecipazione a strumenti societari dedicati.



E’ questa la nostra mission per accompagnare i programmi della Giunta regionale a sostegno della “resilienza” e del rilancio delle imprese e favorire la nascita di nuove imprese, specie giovanili e femminili, in settori innovativi a forte impatto occupazionale, attraverso un processo di innovazione e contaminazione. In un percorso di metodi e strumenti innovativi, non solo di credito, lo spirito all’iniziativa in proprio e quindi imprenditoriale, potrà trovare nel nostro contesto economico e sociale quella vera e propria “community” di progetto in grado di dare ai giovani e alle persone senza lavoro – conclude Megale – la possibilità di realizzarsi, avviando piccole attività imprenditoriali, da soli o in società”.