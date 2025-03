“Grazie al lavoro della Lega al Governo e su spinta del vicepremier e ministro Salvini, sono in arrivo per la nostra Basilicata oltre 113 milioni attraverso il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Risorse preziose destinate al nostro territorio e fondamentali per la realizzazione di infrastrutture idriche strategiche, che sono necessarie sia per un'adeguata gestione dell’acqua, sia per ammodernare e mettere in sicurezza gli impianti. È l’ennesima dimostrazione di concretezza e pragmatismo della Lega e di Salvini, che lavora per sbloccare opere e migliorare l’efficienza dei servizi pubblici dopo anni di stop”. Lo dichiara Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata nonché commissario regionale della Lega.



Il Ministero per le Infrastrutture ha comunicato che l'intervento riguarda il ripristino della diga di Abate Alonia sul torrente Olivento nell’area di Lavello in provincia di Potenza. “Abbiamo lavorato con il ministro Salvini – aggiunge Pepe – perché si concludesse la fase per certificare il finanziamento dell’opera. Ce l’abbiamo fatta perché quel territorio e il Vulture hanno necessità di questa infrastruttura. Gli agricoltori hanno urgenza di strumenti concreti per il comparto e adesso siamo già al lavoro al lavoro per realizzare gli interventi nel più breve tempo possibile”.