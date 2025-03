“‘Non è che abbiamo risolto la crisi idrica con una copiosa nevicata’ è lo schiaffo politico al Presidente Bardi che da commissario straordinario voleva convincere i lucani che il tubo messo dal Basento alla Camastra era stato un gran miracolo. La verità è emersa tra scelte non fatte, investimenti o non realizzati o ritardati. A Napoli non è difettata la chiarezza: Bardi sulla emergenza idrica ha fallito e ne è uscito grazie al cielo, dichiara nella sostanza questa mattina in una intervista rilasciata al quotidiano 'La Nuova Basilicata'”. Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.







“Lo abbiamo detto da mesi - evidenzia il Consigliere regionale - e lo sanno le comunità dei 29 Comuni, Potenza compreso, dello schema idrico della Camastra e gli operatori economici che hanno avuto danni di cui nessuno si è interessato. A proposito, il capogruppo Napoli dovrebbe sapere che grazie a noi, Pd, il Parlamento ha approvato una raccomandazione al governo Meloni per individuare una strada con il governo Bardi per ristorare gli operatori. Sarebbe il caso che anche questo tema entrasse nel confronto dei partiti di maggioranza, a meno che non si riduca tutto a distribuzione di pani e di pesci”.







“Aggiungo – prosegue Lacorazza - che lo scorso anno gli agricoltori sono stati assettati e oggi ci pare che le cose non stiano andando meglio, e alla guida del dipartimento Agricoltura c’è un assessore dello stesso partito del capogruppo Napoli: l’assessore Cicala che il presidente Pittella, sempre in maggioranza, ha chiesto di commissariare. Avevamo ragione nel dire che il governo Bardi non ha visto arrivare la crisi ed è risultato del tutto inadeguato avendo da sei anni la responsabilità della guida della Regione”.







“Il capogruppo di Fdi Napoli non esclude i suoi Assessori, a proposito di Sanità per esempio, dicendo che le elezioni materane sono una punta dell’iceberg che, è evidente, il presidente Bardi e il centrodestra lucano hanno preso in pieno. Perché – conclude l’esponente del Pd - se Napoli attacca anche sul bonus gas e sulle richieste di restituzione ai cittadini, le parole sono pietre e sono lanciate, mi si scusi la metafora, contro i 6 per 3 della campagna elettorale del presidente Bardi”.