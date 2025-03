“Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Napoli ha aperto una crisi di governo nella maggioranza di centrodestra guidata da Vito Bardi. Lo ha fatto riferendosi anche alle prossime elezioni amministrative di Matera. È il momento per il Pd e per il centrosinistra di fare fronte comune: i cittadini materani e lucani ci chiedono l’unità, stiamo lavorando affinché la nostra coalizione si compatti per le sorti di Matera e della Basilicata. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale il contributo di Roberto Cifarelli, esponente importante del Pd e del centrosinistra. Mi rivolgo direttamente a lui ma anche ai giovani; il nostro perimetro progressista e democratico è aperto a voi per costruire insieme un vero e trasparente cambiamento. È necessario confrontarsi e trovare una sintesi. Con una piattaforma politico programmatica condivisa, chiara e trasparente, le primarie possono essere una soluzione. Lavoriamo per l’unità del centrosinistra, al tavolo sono già stati invitati anche gli esponenti di Azione e Italia Viva per un’alleanza ancora più ampia, la porta per loro è sempre aperta. È necessario trovare una intesa per costruire il futuro di Matera senza ambiguità affinché da Matera possa ripartire il percorso che ci porti al governo regionale, per una Basilicata più giusta, democratica e vicina alle esigenze dei cittadini”.

Lo ha detto il segretario regionale del Partito democratico, Giovanni Lettieri.