Nella giornata di domenica 30 marzo, si terranno le assemblee congressuali di Forza Italia Giovani Basilicata, nelle città di Potenza e di Matera per eleggere i delegati che rappresenteranno le rispettive province al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, evento che si svolgerà nel mese di maggio a Roma.

L’assemblea congressuale provincia di Potenza si svolgerà alle ore 10.00 presso la sede regionale di Forza Italia, Via del Gallitello, 281, Potenza.

L’assemblea congressuale provincia di Matera si svolgerà alle ore 17.00 presso l’Hotel San Domenico, via Roma, 15, Matera.

I congressi rappresentano sempre un momento cruciale di dibattito, confronto costruttivo e partecipazione democratica, oltre che a costituire un’occasione preziosa per condividere il percorso di crescita che affronteremo assieme nei prossimi mesi.

Di seguito, le parole del Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro: “ Il partito ed io siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dal movimento giovanile in questi mesi. Il 2024 è stato un anno ricco di stimoli e di opportunità: abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con le esperienze delle campagne elettorali regionali ed europee, oltre che amministrative, e siamo cresciuti come gruppo, oggi divenuto solido e coeso. Il 2025 sarà un anno decisivo per Forza Italia Giovani, con l’elezione a Maggio del Segretario Nazionale in occasione del Congresso Nazionale, al quale la Basilicata parteciperà con ben 13 delegati, eletti nelle assemblee che si terranno domenica 30 marzo a Potenza e a Matera. Sarà questo - conclude Pierro - un momento molto importante per il futuro di Forza Italia, un futuro sempre più democratico e rappresentato da giovani che intendono spendersi per i valori e per le battaglie del nostro partito. Il futuro è qui, e noi siamo pronti, con l’obiettivo che le nostre prossime iniziative possano coinvolgere sempre più i giovani lucani”.