Chi tace e accetta passivamente le dichiarazioni del Ministro Lollobrigida, rese nel corso della Festa dell'Agricoltura a Roma, si rende complice della drammatica situazione in cui versa il mondo agricolo, con particolare riferimento ai produttori del Sud Italia.

Un Ministro che afferma che gli agricoltori sono contenti e soddisfatti della situazione attuale non dice la verità: mente, sa di mentire e condivide queste menzogne con i suoi sostenitori, primi fra tutti i dirigenti della Coldiretti, che di fronte a tali affermazioni false, come al solito, si sono piegati e rifugiati in un religioso silenzio.



Noi di Tavolo Verde Puglia e Basilicata vogliamo ricordare ancora una volta al Ministro che, nel giro di un decennio, il 50% delle aziende agricole ha chiuso i battenti e il reddito dei produttori agricoli si è ridotto drasticamente.



Negli ultimi cinque anni, il potere d'acquisto di cerealicoli e frutticoltori è diminuito di circa il 40%. Inoltre, l’andamento climatico sfavorevole in alcune aree del Sud ha spinto oltre il 30% delle unità produttive fuori dal circuito della convenienza economica e tecnica. Le prospettive future sono ancora più allarmanti, aggravate dalla minaccia dei dazi e dalla perdurante crisi idrica.



Eppure, per Lollobrigida “tutto va bene”. Ci vuole una notevole faccia tosta — e una buona dose di cinismo — per continuare a ricoprire il ruolo di Ministro con simili convinzioni.



Per Tavolo Verde Puglia e Basilicata,

Prof. F. M. Malvasi