Con l’apertura della sezione di Basilicata Casa Comune ad Atella, procede il radicamento del partito sul territorio con l’impegno di giovani iscritte e iscritti che condividono i nostri valori fondanti.



Nei piccoli centri lucani che si spopolano, una sezione che apre è come un nuovo nato: un fatto episodico ma che alimenta la speranza di futuro.



Nulla ha potuto e può sostituire il ruolo dei partiti nelle comunità, dove gli spazi di discussione si sono sempre più assottigliati e le decisioni vengono assunte da pochi che esercitano, senza reale confronto, un mandato popolare che si esaurisce con l’espressione del voto.



Noi crediamo, invece, che le sezioni siano un lievito per la democrazia e lo strumento che tutela, favorisce e rende possibile il diritto di ogni cittadino a partecipare all'attività politica.



Proprio per questo Basilicata Casa Comune si è fatta partito, per provare ad interpretare le aspirazioni della società civile orientandole al bene comune, offrendo ai cittadini la possibilità effettiva di concorrere alla formazione delle scelte politiche.



Il radicamento è essenziale e ogni sezione è la casa dove si accolgono i cittadini e le loro istanze che i partiti sono chiamati ad interpretare.



Quando questo legame fondamentale viene indebolito o reciso, la vitalità politica dei partiti inevitabilmente si inaridisce e la classe politica diventa autoreferenziale, limitandosi a portare avanti le proprie istanze e aspirazioni e non quelle della società.



Ad Atella che si appresta a vivere un importante appuntamento elettorale per la scelta del governo cittadino, Basilicata Casa Comune sarà impegnata a costruire un progetto politico a lungo termine, capace di valorizzare generi e generazioni per ridare centralità alla comunità e al Vulture nello scenario regionale.



Comitato regionale Basilicata Casa Comune