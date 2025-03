Il Presidente del Consiglio regionale: Come istituzioni e come cittadini, abbiamo la responsabilità di trasmettere questa storia alle nuove generazioni. Solo così possiamo difendere, ogni giorno, i valori della libertà e della democrazia







"Ottantuno anni fa, alle Fosse Ardeatine, 335 vite furono spezzate dalla brutalità nazista. Civili, militari, persone di diverse fedi e ideologie politiche furono uccisi senza pietà in una delle pagine più oscure della nostra storia. Ricordare quell’orrore non è solo un dovere, ma un impegno morale che ci riguarda tutti. La memoria di quelle vittime è un monito contro l’indifferenza e contro ogni forma di oppressione”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.







“Come istituzioni e come cittadini, abbiamo la responsabilità di trasmettere questa storia alle nuove generazioni. Solo così possiamo difendere, ogni giorno, i valori della libertà, della democrazia e della dignità umana. Il sacrificio di quelle vite – conclude Pittella - non sarà stato vano se sapremo farne tesoro per costruire un futuro di pace e giustizia."