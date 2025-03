Alessandra Colucci eletta all’unanimità Presidente dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane,

AGCI Basilicata durante i lavori della IX Assemblea Congressuale.

L’AGCI Basilicata rappresenta circa 1900 soci di cooperative, per un fatturato di circa 80.000.000,00.

Alessandra Colucci, nella sua relazione ha sottolineato che rispondere ai bisogni della comunità attraverso

un’azione di radicamento nella realtà territoriale in cui viviamo, costruire rapporti con i cittadini, con i

gruppi sociali e con le istituzioni, oltre che attuare un’azione finalizzata alla promozione umana, è quanto

più di più responsabile si può e si deve fare consapevolmente se si sceglie di essere un cooperatore.

L’interpretazione dei bisogni della comunità, la promozione di risposte adeguate e innovative in una logica

di ricerca di coesione sociale, il lavoro di rete, la qualità del servizio, la centralità dell’utente, la territorialità

e la quotidiana aspirazione all’eccellenza sono i punti cardine che ci hanno guidato, ci guidano e dovranno

guidare il nostro lavoro, affinchè si possa agire in una dimensione finalizzata alla promozione dello sviluppo

di risorse economiche ed umane per favorire la crescita del territorio oltre che la partecipazione diretta dei

cittadini all’economia e ai processi di cambiamento agendo sempre in una dimensione economica finalizzata

a produrre valore aggiunto comunitario in sinergia con le Istituzioni.

La presidente ha inoltre ringraziato per la partecipazione le cooperative presenti e il gruppo di lavoro che

l’ha preceduta lavorando con passione e dedizione in questi anni.