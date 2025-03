Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, lunedì 24 marzo, alle ore 15.00, con eventuale prosieguo il giorno successivo, 25 marzo, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.







All’ordine del giorno la Proposta di legge n. 23/2024 “Obbligatorietà dello screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale — SMA”, di iniziativa dei consiglieri regionali Morea e Pittella.







A seguire, l'Organismo legislativo esaminerà la Proposta di legge n. 27/2024 “Modifiche ed integrazione alla Legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 322/1928)”, di iniziativa dei consiglieri regionali Tataranno e Fanelli.







I lavori dell’Aula proseguiranno con gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni Consiliari Permanenti e con la discussione sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e sull’attuale situazione organizzativa della struttura.







Infine, il Consiglio regionale concluderà i lavori con l’analisi di una serie di mozioni e con l’attività ispettiva.







La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it. Sarà inoltre possibile seguirla attraverso il profilo X @CRBasilicata.