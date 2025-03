Questa mattina il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto nella sede della Presidenza l’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, accompagnato dalla Consigliera politica e Capo Gabinetto, Pauline Le Louargant, e dal Consigliere per lo Sviluppo Sostenibile, Guylain Theon. Al centro dell’incontro una discussione ampia e proficua sui temi del turismo, degli investimenti imprenditoriali e delle opportunità di collaborazione nel settore aerospaziale. La delegazione francese si è mostrata particolarmente interessata alle potenzialità offerte dal territorio lucano, sia per la sua crescente attrattività turistica che per le opportunità industriali legate all’innovazione tecnologica e alla transizione verde.



“La Basilicata sta vivendo un momento di rilancio – ha sottolineato il Presidente Bardi – e guardiamo con grande interesse a collaborazioni che possano consolidare la nostra apertura internazionale. Il turismo è uno dei pilastri del nostro sviluppo e la Francia rappresenta un mercato fondamentale, sia in termini di flussi turistici che di scambi culturali. Ma siamo anche pronti a rafforzare i rapporti economici, offrendo opportunità concrete agli investitori francesi interessati alla nostra regione, in particolare nei settori delle energie rinnovabili e dell’industria manifatturiera avanzata”. Un focus particolare è stato riservato al comparto aerospaziale, dove la Basilicata vanta eccellenze riconosciute a livello nazionale ed europeo, grazie anche alla presenza del Distretto Tecnologico Tern. "L’aerospazio – ha aggiunto Bardi che è vice Presidente nazionale di Nereus, la rete europea delle regioni in cui operano attività aerospaziali - è per noi un settore strategico, simbolo della capacità di innovare e di competere sui mercati globali. Con la Francia, leader mondiale in questo campo, possiamo sviluppare sinergie importanti, sia sul piano industriale che nella ricerca”.



L’incontro è terminato con l’impegno reciproco a mantenere aperto un canale di dialogo permanente tra la Regione Basilicata e l’Ambasciata di Francia: l’obiettivo di dare seguito concreto alle opportunità emerse e avviare nuove forme di cooperazione. “Siamo convinti – ha concluso Bardi - che rafforzare i legami con partner europei come la Francia sia fondamentale per il futuro della Basilicata. Oggi abbiamo posto le basi per un percorso di collaborazione che, sono certo, porterà risultati concreti per le nostre comunità e le nostre imprese”.