18/03/2025 - Verifica delle scuole nelle aree del potentino colpite dal sisma: nessun danno registrato

A seguito del sisma che nella mattinata odierna ha interessato il territorio della Basilicata, il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, insieme ai tecnici dell’Ente e agli RSPP, ha avviato un’azione di verifica e controllo degli edifici scolastici di com...-->continua

18/03/2025 - Cupparo: platea Saap non Piano regionale forestale

Precisazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e al lavoro, Francesco Cupparo, sulla delibera della Giunta regionale del 12 marzo scorso, che ha approvato il progetto tecnico del Consorzio di Bonifica riguardante l’anticipazione di interventi Ag...-->continua

18/03/2025 - Sanità e strutture accreditate, Lacorazza: ''Dg separati in casa''

“L’audizione del direttore dell’ASM Friolo non può passare sotto silenzio perché sembra non aver fatto ‘Maraldo’ (marameo) alle strutture accreditate. Con tutta la prudenza e l’attenzione per le parole utilizzate, il direttore Friolo ha di fatto ‘smentito’ l’a...-->continua

18/03/2025 - Bardi sulla Giornata in memoria delle vittime del coronavirus

“Oggi, 18 marzo, la nostra comunità si unisce al resto del Paese per commemorare la Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. È un momento di riflessione profonda, di raccoglimento e di rispetto per tutte le vite spezzate da una pandemia che...-->continua

18/03/2025 - Bardi a Lavello su formazione, agricoltura e sostenibilità

Una giornata densa di appuntamenti, quella vissuta ieri dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in visita a Lavello. Un percorso che ha toccato tre pilastri fondamentali per il futuro del territorio: formazione, agricoltura e sostenibilità. Tra in...-->continua