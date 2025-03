La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, rappresentata dal Direttore Generale Maurizio Friolo, dal Direttore Amministrativo Antonio Conoci e dal Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco ha incontrato, questa mattina, l’Assessore alla Salute e Politiche della persona Cosimo Latronico negli uffici della Regione Basilicata a Potenza.

Proprio oggi si è insediato ufficialmente all’ASM il nuovo Direttore Sanitario, Gigliobianco; ad accoglierlo il direttore generale Friolo, che ha sottolineato “le grandi opportunità per il territorio e l’importanza di un’azione mirata da parte della Direzione Sanitaria per innalzare il livello dei servizi e rispondere al meglio al bisogno di cura dei cittadini di Matera e provincia”. L’incontro con Latronico è servito non solo a conoscere i due nuovi manager dell’ASM, Conoci e Gigliobianco, ma anche a fare il punto della situazione sullo stato della sanità materana, sull’attuazione dei progetti in corso e sulle sfide future che la Direzione Strategica sta affrontando.



“La scelta di Conoci e Gigliobianco – ha aggiunto Friolo- rappresenta un passo fondamentale per il nostro percorso di crescita e sviluppo. Entrambi vantano esperienze, conoscenze e competenze tali da essere determinanti per il futuro della nostra organizzazione e della Sanità territoriale. Grazie alla leadership, alla visione e alla professionalità dei due nuovi manager, l’Azienda continuerà a raggiungere traguardi significativi, mantenendo sempre al centro della sua missione il benessere dei pazienti, dei professionisti impegnati ogni giorno in corsia, con un occhio attento alla gestione efficiente”.



“L’incontro odierno - ha detto Latronico- è stato un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo tra la Regione e l’ASM, nell’ottica di una sanità sempre più performante e attenta alla programmazione. La nomina del nuovo Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo rappresenta un tassello fondamentale per garantire una gestione solida e strategica dell’Azienda Sanitaria di Matera. Il nostro obiettivo è quello di migliorare l’offerta sanitaria territoriale, ottimizzare le risorse e potenziare i servizi, anche attraverso una leadership forte capace di sfruttare al meglio tutte le opportunità. Continueremo a lavorare con determinazione per assicurare ai cittadini di Matera e provincia risposte adeguate ai loro bisogni di salute, con un’attenzione particolare alla qualità delle cure e all’innovazione organizzativa".