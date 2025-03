“Bisogna sempre tenere alta la guardia sulla prevenzione della corruzione e sulle infiltrazioni mafiose nei comuni italiani. La Regione Basilicata collabora con l’Anac per diffondere sempre di più la cultura della legalità sul nostro territorio. È necessario che la sensibilizzazione passi anche attraverso atti istituzionali concreti e l’adesione degli amministratori locali”.



Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, sulla tappa lucana della conferenza “Il contrasto alla corruzione è cosa nostra” promossa dall’autorità Nazionale Anticorruzione con la collaborazione del Ministero dell’Interno, del Ministero per la Pubblica amministrazione, dell’Anci e delle Regioni. L’evento si terrà domani a Matera, nella Casa Cava, alle 14 e servirà a presentare una piattaforma informatica dedicata alla predisposizione della sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) per la gestione dei rischi corruttivi.



Questa piattaforma, modulata per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e messa a disposizione gratuitamente, rappresenta uno strumento tecnico essenziale di accompagnamento alla redazione del Piao 2025-2027, per implementare efficaci misure di prevenzione della corruzione.



“Vogliamo affiancare i Comuni, specie i piccoli Comuni, sostenendoli ed agevolandoli nella loro attività amministrativa - spiega il presidente di Anac, Giuseppe Busia -. Le regole anticorruzione devono essere un aiuto e non un aggravio per la loro azione. E questo vale innanzi tutto per la predisposizione del Piano anticorruzione all’interno del Piao, che rappresenta uno strumento essenziale per organizzare al meglio la propria azione, non solo al fine di prevenire rischi di infiltrazioni criminali ed altri comportamenti corruttivi, ma anche per guadagnare efficienza e per utilizzare al meglio le risorse pubbliche”.



Al fine di illustrare le potenzialità della piattaforma e sensibilizzare amministratori e cittadini sull’importanza e l’utilità dell’adozione di buone misure di prevenzione per contrastare illeciti e infiltrazioni mafiose, sono stati organizzati eventi in ogni Regione beneficiaria: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.



L'appuntamento di Matera (che si potrà seguire anche online attraverso il sito internet www.anticorruzione.it) vedrà, in apertura, la sessione tecnica con la demo di funzionamento della piattaforma a cura del personale Anac. Dalle 15.30 è in programma il concerto racconto “Vicoli della Legalità”, con il Maestro Lino Pariota, Debora Iannotta, il sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Lecce, Salvatore Cosentino, e con la partecipazione di Maldestro. Dalle 17.00 è in programma la tavola rotonda “Contrasto all’illegalità e all’infiltrazione mafiosa con presidi anticorruzione”. Sono previsti i saluti istituzionali del commissario straordinario del Comune di Matera, Raffaele Ruberto, e del presidente di Anci Basilicata e sindaco di Brindisi di Montagna, Gerardo Larocca. Prenderanno parte ai lavori Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che interverrà da remoto; Consuelo del Balzo, consigliere Anac; Cristina Favilli, prefetto di Matera; Giuseppe Di Meglio, vice capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione; Pasquale Pepe, vicepresidente della Regione Basilicata; Alessio Coccioli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera; Rosaria Cancelliere, dirigente Ufficio Scolastico Regionale Basilicata–Ambito Territoriale di Matera; Ilario Sorrentino, Dirigente Anac, responsabile dell'Ufficio Vigilanza Collaborativa, Vigilanze Speciali e Pareri Motivati. Le conclusioni saranno affidate a Emanuele Prisco, sottosegretario all’Interno.