"Ringrazio di cuore per le numerose attestazioni di stima che mi sono state rivolte in seguito alla mia nomina a Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità. Accolgo questo incarico con grande gioia, ma anche con la piena consapevolezza delle responsabilità che il ruolo comporta". Lo dichiara la Presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità, Vittoria Rotunno, che aggiunge:







"La Commissione si metterà subito al lavoro su tematiche fondamentali per costruire una società più equa, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutte e tutti. Sono certa di poter contare sul valore e sull’esperienza di ogni commissaria: insieme saremo sentinelle attente nei territori, raccogliendo istanze, promuovendo azioni concrete e dando voce a chi, troppo spesso, rimane ai margini".







"Il nostro obiettivo primario – prosegue Rotunno – sarà costruire una rete solida ed efficace per la tutela dei diritti di parità e pari opportunità per tutte le cittadine e cittadini della Basilicata, con lo stesso spirito e lo stesso impegno che hanno contraddistinto la Presidente uscente, a cui va la mia gratitudine per il lavoro svolto".







"Ringrazio ancora chi mi ha sostenuta – conclude la Presidente CRPO – e chi, pur avendo visioni diverse, ha scelto di puntare sul cambiamento e sulla necessità di costruire un nuovo percorso virtuoso nell’interesse collettivo. Il vero cambiamento, infatti, nasce dal confronto, dall’ascolto e dalla capacità di agire insieme. Abbiamo un compito importante: rendere la parità un principio concreto, non solo un obiettivo da raggiungere. Io ci sono, con determinazione, passione e la ferma volontà di fare la differenza".