Il 15 marzo u.s. si è riunito, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Associazione sito in Potenza L.go Don Uva Pal.zo Crisci, il Consiglio Direttivo per procedere alla convocazione dell’Assemblea dei soci per il rinnovo degli Organismi Direttivi e l’approvazione dei Bilanci Consuntivo 2024 e Preventivo 2025.

Occasione per affrontare alcune problematiche da tempo attenzionate, quale l’implementazione della Legge Reg.le 9/2010 “Assistenza in Rete integrata Ospedale-Territorio della Patologia Diabetica e delle Patologie Endocrino-metaboliche”, tuttora completamente inapplicata, nonostante le sollecitazioni più volte effettuate alle Istituzioni competenti, stante le verificate carenze presenti nelle aree interne quali in particolare la collina materana e il senisese; questioni che saranno affrontate per l’ennesima volta nella prossima riunione della speciale Commissione Regionale Diabete convocata per il 19 marzo p.v.

Il Direttivo ha, altresì, provveduto a predisporre il calendario delle attività da effettuare nel corso dell’anno, con particolare attenzione verso iniziative intese alla Prevenzione delle tante e gravi complicanze che interessano la patologia diabetica, laddove si è inconsapevoli di esserne affetti, stante l’asintomaticità della malattia, oppure si effettua una cura carente o inadeguata.

Con riferimento alla Prevenzione ci si è particolarmente soffermati sullo scompenso cardiaco che da recenti studi interessa 1,5% - 2% della popolazione generale, questa percentuale sale ben oltre il 30% per i pazienti diabetici over 60 con diabete tipo 2; pertanto, si richiede di intervenire con terapie protettive per evitare costi esosi per la sanità , abbassamento della qualità di vita per i soggetti interessati, ma spesso anche il decesso.

Con riferimento alla cura ed assistenza mirata alla qualità di vita il Direttivo ha positivamente preso atto della recente adozione, da parte della Regione Basilicata, del monitoraggio glicemico continuo, attraverso appositi sensori, per le persone con diabete tipo2 in terapia insulinica e non, specie per evitare il terribile rischio delle ipoglicemie, di cui a breve si terrà in Potenza un apposito Evento.