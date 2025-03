“La mancata approvazione della delibera relativa alla presa d'atto dei criteri di selezione, della graduatoria regionale e dell'assegnazione delle risorse per l'attuazione programma di interventi di messa in sicurezza del territorio a seguito di dissesti idrogeologici – ai sensi dell’accordo per la Coesione FSC 2021-2027 sottoscritto dalla Presidente del Consiglio Meloni e dal governatore Bardi a marzo 2024 è un atto di grave irresponsabilità politica da parte della Giunta regionale.” Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, annunciando la presentazione di un'interrogazione urgente con risposta orale al Presidente della Giunta.



“La delibera, che prevede la presa d'atto dei criteri di selezione, della graduatoria regionale e dell'assegnazione delle risorse per gli interventi contro il dissesto idrogeologico – continua Chiorazzo – è stata discussa in Giunta dal 28 novembre 2024 fino al 4 febbraio 2025, per poi essere inspiegabilmente ritirata e non ancora approvata. Questo ritardo impedisce ai comuni lucani di accedere a risorse fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e dei territori, esponendoli a rischi inaccettabili.”



Il Vice Presidente del Consiglio regionale sottolinea inoltre come “questa delibera non richieda ulteriori approfondimenti, trattandosi di una mera presa d’atto di criteri già definiti e di una graduatoria già stilata dagli uffici regionali preposti. Non si comprendono, quindi, le ragioni di un’attesa così prolungata, se non in un’eventuale volontà della Giunta di modificare unilateralmente i criteri di selezione.”



Con l’interrogazione presentata, inoltre si chiede al Presidente della Giunta regionale di chiarire le motivazioni di questo blocco, se siano in corso modifiche ai criteri già stabiliti e quali siano le tempistiche previste per l’approvazione definitiva della delibera e l’assegnazione delle risorse ai Comuni beneficiari.



“È inaccettabile – conclude Chiorazzo – che, mentre si celebrano convegni e si discute dei disastri causati dai cambiamenti climatici, come accadrà il prossimo 24 marzo a Potenza su iniziativa del Presidente Bardi e dell’Intergruppo Parlamentare Progetto Italia, il governo regionale continui a rinviare l'attuazione di interventi concreti per la sicurezza del territorio. Non si può più perdere tempo, la giunta regionale approvi immediatamente la delibera e sblocchi i fondi destinati alla messa in sicurezza dei nostri Comuni.”