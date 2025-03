La presenza di numerosi nidi di processionaria nella Pineta di Latronico sta destando preoccupazione tra cittadini e amministratori locali. Nonostante la segnalazione ufficiale inviata dal Comune di Latronico il 25 febbraio scorso, a firma del sindaco Fausto De Maria, ad oggi non è ancora arrivata una risposta scritta da parte degli uffici competenti della Regione Basilicata.

Il tema è stato al centro di un recente incontro tra il sindaco De Maria e l'Assessore all’Ambiente Carmine Cicala. Tuttavia, il segretario dei Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, ha deciso di intervenire nuovamente con una lettera aperta indirizzata all’Assessore, al Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi, all’Ufficio Fitosanitario Regionale e all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.



Gentile Assessore Cicala,

so che nelle scorse ore ha incontrato il sindaco di Latronico, Fausto De Maria, con il quale ha parlato della presenza della "Processionaria" nella Pineta di Latronico. Vorrà consentirmi di darle un paio di suggerimenti, sui quali invito a riflettere anche gli altri destinatari di questa missiva.

Occorre fare presto, perché i nidi di questo lepidottero si schiudono di solito a fine inverno e oggi – inutile sottolinearlo - siamo già giunti al 13 marzo.

L'ufficio competente, della cui competenza voglio dirmi certo, dovrebbe rispondere per iscritto alla tempestiva sollecitazione pervenuta dal Comune di Latronico in data 25 febbraio 2025, firmata dal Sindaco Fausto De Maria, che aveva raccolto la segnalazione di alcuni cittadini.

Ad oggi, per quel che mi è dato sapere, nessuna risposta scritta è pervenuta agli uffici del Comune di Latronico. Inutile credo, egregio Assessore, evocare quel detto latino che, come lei sa, recita: Verba volant, scripta manent.

Io non posso che augurarmi, a questo punto e dopo 16 giorni di attesa, che le indicazioni non arrivino fuori tempo massimo.

Se così dovesse essere, sarebbero di certo utili ma non per l'anno in corso.

Nel dirmi certo che lei farà tutto quanto in suo potere per risolvere la questione, ribadisco quanto ho avuto modo di dirle oralmente giorni fa: mi auguro che nel bilancio della Regione del prossimo anno ci sia una posta dedicata alla questione "Processionaria" e che la Regione e l'assessorato informino i comuni sul da farsi.

In attesa di un suo riscontro, le porgo i miei più cordiali saluti.