Si è riunito, oggi, a Potenza, il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Fra i punti all’ordine del giorno l’analisi e il confronto sulle attività di prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro e alcune proposte sulle linee strategiche per le attività di prevenzione e vigilanza nei comparti lavorativi a rischio più elevato in regione.



“Si tratta – ha detto l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che ha convocato e presieduto l’incontro – di un momento molto importante perché serve a fare il punto sulle azioni da realizzare con il coinvolgimento di una rappresentanza variegata e con competenze trasversali. Il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro e assolutamente importante e si può infatti affrontare in modo incisivo solo con una corretta e condivisa programmazione. Come Dipartimento regionale alla Salute, che presiede il coordinamento, sentiamo la responsabilità di mettere in campo le azioni più adeguate non solo supportando la fase di controllo, ma anche e soprattutto quella preventiva utile a ridurre quanto più possibile i rischi e a promuovere condizioni di lavoro in grado di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.



“Fra i principali obiettivi della riunione – ha sottolineato Giovanni Canitano, funzionario regionale e coordinatore delle attività - la costituzione di un gruppo di lavoro operativo in grado di programmare le attività sulla base delle indicazioni ricevute dal Coordinamento e la istituzione di organismi provinciali con il compito di mettere in atto le attività”.



“E’ ormai giunto il momento – ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo - che istituzioni, aziende e lavoratori collaborino assiduamente per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo la prevenzione e la formazione. L'obiettivo è garantire che ogni lavoratore possa sentirsi al sicuro. Per quanto riguarda il nostro Dipartimento siamo in attesa dell'approvazione di uno dei provvedimenti più attesi nel settore della salute e sicurezza sul lavoro: il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione. L'accordo stabilirà la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi, un passo cruciale per la salute e sicurezza dei lavoratori. In questo campo specifico ci prepariamo a promuovere attività di formazione per le figure specialistiche della prevenzione e per i lavoratori di ogni settore. La formazione è, infatti, uno degli strumenti principali per prevenire gli infortuni e migliorare le condizioni di lavoro”.



Dopo gli interventi delle organizzazioni sindacali che hanno sottolineato la necessità di intervenire con la massima urgenza anche alla luce del crescente numero di incidenti sul lavoro in Basilicata, la direttrice Inail, Carmen Angiolillo, ha proposto una iniziativa per stimolare le attività informative e informative attraverso un avviso pubblico rivolto a tutti gli attori del sistema.



Particolare attenzione è stata rivolta anche al tema della sicurezza sulla viabilità.



L’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe: “Stiamo investendo risorse molto importanti per mettere in sicurezza le arterie strategiche che collegano i principali centri urbani con le aree industriali consapevoli come siamo che ridurre i rischi per tutti coloro che sono costretti a spostarsi per raggiungere i luoghi di lavoro. Anche per questa ragione proprio nei giorni scorsi abbiamo approvato una delibera che destina 23,6 milioni di euro all’acquisto di nuovi bus per rendere più attrattiva ed efficiente la mobilità collettiva in un disegno più ampio di interconnessione tra le diverse modalità di trasporto”.